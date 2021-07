Cisár je nahý Vaše športové veličenstvá

Je súčasná výsledkova rozpačitosť našich športovcov na olympiáde obrazom reality alebo optimizmus pred olympiadou bol nereálny?

Cisár je nahý Vaše športové veličenstvo! Som optimista a pevne verím, že doterajšie výsledky našich športovcov sú a budú budíčkom najmä pre športové zväzy a ich funkcionárov. Z pohľadu nestranného fanúšika vzbudzujú rozpaky. Ak by som bol pesimistom, tak budem čakať na úspech, medailu, ktorá určite príde. Paradox? Logicky by to malo byť asi naopak. Optimista čaká úspech a medailu, pesimista vidí len pochmúrnu realitu a netradičnú zhodu nešťastných náhod.

Realita je však taká, že každý úspech doteraz dokázal zakryť všetky nedostatky, problémy a kamufloval nepripravenosť pre budúcnosť. Tých úspechov nebolo málo, stači si spomenúť na Sagana. Kuzminovú, Tótha, Vlhovú, Martikán. Sláva, prirodzená charizma a ústretovosť týchto výnimočných športovcov dokázali pomocou výdatnej propagácie médií a najmä samotných športových zväzov zakryť Potemkinovu dedinu. Týchto elitných športovcov máme však len zopár a pomaly sa bliži koniec alebo už skončila ich športová kariéra. Navonok pôsobí všetko usporiadane, na každé vrcholné podujatie sa našťastie zopár našich športovcov ešte stále kvalifikuje a sem tam sa podarí vybojovať a dosiahnuť aj nejaký úspech. To pre športových funkcionárov stači. Dychtivo čakajú na športový úspech, aby potom z tohto úspechu mohli ďalšie 4 roky pohodlne žiť. Čo na tom, že neexistuje kontinuita vo výchove ďalšich generácii športovcov, neexistuje systém vyhľadávania talentov, koncepčná príprava mladej generácie, príprava a podpora trénerov, vytváranie profesionálnych podporných teamov na úrovni jednotlivých zvázov. Kde sú všetci tí odborníci a šeftréneri, ktorí vyhlasujú , že o budúcnosť športu sa naozaj nemusíme báť. Práve naopak musíme a preto, ako som spomínal som optimista a verím, že súčasné výsledky budú naozaj budíčkom a pre niektorých aj tou naozaj potrebnou fackou na prebratie.

Tento článok je písaný v stredu večer (28.7.) a k tomuto dátumu skúsim predostrieť aj svoj názor k doterajším výsledkom našich športovcov. Som presvedčený, že neexistuje žiaden dôvod ktoréhokoľvek z nich podozrievať, že zo seba nevydal v danej chvíli to najlepšie.

Ako to vidím ja?

Cyklistika – nie je Sagan ako Sagan. Pri neúčasti Petra Sagana ( mimochodom účasť 2 cyklistov bola len jeho zásluha) predviedol brat Juraj asi jediné, čo bolo možné. Sympatické. Lukáš Kubiš- vrcholová cyklistika je asi ešte stále inde.

Tenis – klobúk dole p. Polášek, napriek tomu, že na STZ ste „nechcené dieťa“ pomohli ste svojim výberom partnerovi vo štvorhre k získaniu skúsenosti, ktoré môžu pomôcť v budúcnosti.

Stolný tenis, badminton, lukostreľba, gymnastika – čo sa očakávalo, tak to dopadlo. Čokoľvek naviac by bol úspech .

Plávanie – na OH sa naši dvaja plavci dostali na tkzv. divoké karty- a ako sa vyjadril p. Nagy – svet je už niekde inde a vlak nám ušiel. Vďaka za úprimnosť.

Vodný slalom- očakávania veľké, realita – po 25 rokoch prerušená medailová séria v tejto mimoriadne úspešnej disciplíne pre Slovensko. Musí nám stačiť už aj kvalifikácia do samotného finále. Pozitívnou správou je, že vzhľadom na vek športovcov existuje perspektíva do budúcna.

Športová streľba – na jednej strane sklamanie – Barteková, Jány, na strane druhej veľké očakávania na zajtra. Verím, že tentoraz to vyjde a TOP strelci – Rehák- Štefečeková a Varga zajtra prekvapia. Táto športová disciplína patrí medzi naše TOP a vo všeobecnosti určite nesklamala. Bravo.

Čo nás ešte čaká?

Box - Andrej Csemez a Tomi Kovacs – super páni, nech už to dopadne akokoľvek ste inšpiráciou pre ostatných, Tu vidno čo prináša tvrdá poctivá práca, koncepčnosť a predovšetkým tvrdohlavosť trénera, ktorý dokáže osobným príkladom namotivovať svojich zverencov. Rýchlostná kanoistika – zlomte väz páni, poctivá príprava bez veľkých reči určite prinesie výsledky. Dlhodobo to ukazujete.

Atletika – paradoxne v tejto najpočetnejšej časti olympijskej výpravy sa budú prezentovať 2 svety – končiaca generácia zastúpená Tóthom, Hrašnovou, Lomnickým a nastupujúca zastúpená prekážkarkou Zapletalovou, chodcami Morvayom, Úradníkom a šprintérom Volkom. Očakávania –v súčasnosti veľké ráta sa aspoň s 2-3 umiestneniami do TOP 8, budúcnosť neistá. Po predpokladanom a avizovanom ukončení kariery Mateja Tótha , Martiny Hrašnovej a Lomnického je v najbližšom období veľmi ťažko najsť apoň jedného atléta, ktory bude atakovať TOP 10. Pozitívom je kontinuita vo výchove mladej nastupujúcej generácie v chodeckej skupine, atletická kométa Zapletalová.

Zaujímavosťou atletickej výpravy je chodecká skupina trénera Mateja Spišiaka, ktorý ako jeden z mála nielen v slovenskom, ale aj celosvetovom meradle dokázal pripraviť na olympiádu 5 svojich zverencov, ktorí sa dokázali nominovať na olympijské hry – chodci Toth, Czakova, Morvay, Úradník a grécky reprezentant Papamichael. Klobúk dole.

Ako ďalej alebo Quo vadis slovenský šport? Budem osobne veľmi pozorne sledovať vyhodnotenie a závery zo strany jednotlivých predstaviteľov športov. Verím a ostávam optimistom, že prípadný úspech niektorého zo športovcov konečne prinesie aj nový pozitívny vietor a neúspech nebude prezentovaný ako zhoda náhod alebo nepriaznivých dôvodov, ale ako reálny predpoklad k tomu, aby sa začali hľadať a realizovať nové spôsoby prípravy a podpory športu.