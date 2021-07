289 elitných športovcov podľa Ministerstva školstva

Vyberaná elita medzi športovcami = TOP alebo team Slovakia? Pre elitných športovcov je k dispozícii stále viac peňazí. Ich konkrétne použitie je však záhadou.

Štát podporí ročne vybraných športovcov z tkzv. TOP teamu sumou 5 017 234,00 € - údaj je za rok 2020. Ak predpokladáte, že medzi nimi sú medailisti z olympjských hier a majstrovstiev sveta ako Peter Sagan, Petra Vlhová, Matej Tóth, Danka Barteková, Zuzana Rehák Štefečeková, Paulína Fialková, zopár paraolympijských športovcov, predpokladáte správne. V Top tíme je sústredená väčšina našich najúspešnejších športovcov. Ako fanúšik športu by som vedel vymenovať ďalśích cca 20 športovcov, ktorých výsledky zarezonovali medzi športovou verejnosťou. Ak si niekto spomenie narýchlo na viac mien, vynikajúce.

V Top teame bolo na rok 2020 zaradených 289 športovcov, čo aj pri absolútne zníženej príčetnosti len ťažko evokuje slovo TOP. Úplný zoznam nájdete na https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2020/ kliknutím na príspevky športovcov za rok 2020.

Výška podpory je rôzna, pohybuje sa od 5 214 € do 124 285 € ročne. Málo či veľa? Ako pre koho v závislosti od typu športu. Petra Vlhová ako TOP športovec, o čom isto nebude nikto pochybovať mala garantovaných spolu s príspevkom z NŠC 67 683,39 €, zvyšok rozpočtu museli vykryť sponzori. Paraolympionici Farkašová a Krako mali vyčlenených zhodne po 75 085€, Sagan 52 142€ a napr. karatista Imrich 31 285€. Nominovaní olympionici na OH v Tokiu gymnastka Mokošová a a atlét Morvay paradoxne zhodne po 0€. Pre úplnosť treba dodať, źe peniaze neputujú priamo na účty jednotlivým športovcom, ale sú rozdeľované prostredníctvom jednotlivých zväzov, ktoré následne kontrolujú ich čerpanie. Na základe výsledkov viacerých kontrol zo strany štátu však ich použitie je častokrát minimálne kreatívne.

Zaujímavejšie vyjde porovnanie výšky príspevkov a členov TOP teamu po jednotlivých športových zväzoch. Ako najviac sledované a najpopulárnejšie športy mimo futbal a hokej by pravdepodobne mnohí z Vás, mňa nevynímajúc zaradili atletiku, cyklistiku, tenis, lyžovanie, biatlon. Ak predpokladáte tomu úmernú výšku podpory týchto športovcov tak úplne zle. V týchto športoch existuje celosvetovo obrovská konkurencia a je omnoho náročnejšie presadiť sa. Preto je v týchto športoch vzhľadom na popularitu a konkurenciu minimum športovcov zaradených do TOP teamu. Pretože nespĺňajú kritéria, aj keď aj na pomery Slovenska sú tieto nastavené veľmi laxne. Je omnoho jednoduchšie vybojovať umiestnenie, ktoré vytvára nárok na zaradenie športovca do TOP teamu ako je napr.:

rybolovná technika 6 TOP športovcov - celková výška podpory 55 273 €

psie záprahy 6 TOP športovcov - celková výška podpory 55 273 €

karate 27 TOP športovcov - celková výška podpory 408 536 €

Čo na tom, že mená týchto TOP športovcov sú známe snáď len ich najbližšiemu okruhu, všetko je predsa v súlade so zákonom. Je načase povedať a neustále to opakovať, že tento systém podpory a financovania špičkových športovcov je nevyvážený, nespravodlivý. Skrátka je ZLÝ. Otázka nie je koľko peňazí je dosť, ale ako ich hospodárne a cielene využiť?

Pre Top team je podľa zákona o športe určených minimálne 7% celkovej sumy financií určených pre šport, vrátane podpory pre TOP zdravotne znevýhodnených športovcov Nikde však nie je presne a jasne definované prečo, aké športy podporiť prioritne, koho podporiť a v akej výške. Stanovené kritéria sú definované vágne a neustále sa zjemňujú, rozširujú a upravujú. Je to hotová tržnica s enormným vplyvom vybraných funkcionárov jednotlivých športov, fungujú tam rôzne anomálie, kritéria nie sú nastavené jednoznačne. Je načase nanovo zadefinovať aj spôsob podpory pre zdravotne znevýhodnených športovcov, zamerať ju najmä na rozvoj masovosti a priblíženia k zdravotne znevýhodneným. V tomto prípade nie je najšťastnejšie riešenie podporovať len úplnú špičku zdravotne znevýhodnených športovcov, tak ako to je v súčasnosti.

Čo na to predstavitelia Ministerstva školstva, ktoré má v názve šport? Odpoveď je klasická- táto situácia nie je normálna a na odstránení týchto anomálii pracujeme. Ale ako dlho ešte? Riešením určite nie je vyplácanie podpory na základe tabuĺky v exceli, ako nevyhnutnosť spotreby financií, ktoré sa jednoducho rozdeliť a minúť musia,tak ako to je v súčasnosti. Riešením je kvalifikované a dôsledné sledovanie športovej výkonnosti, prípravy naozaj TOP športovcov, ktorí by na svoju prípravu reálne dostali presne toľko peňazí, koľko potrebujú, včitane výdavkov na zabezpečenie trénerov a podporných teamov. V takom prípade určite nebude dochádzať k zbytočnému míňaniu. Celý tento proces však musí zastrešovať jeden gazda s presne určenými právomocami a zodpovednosťou voči všetkým športovým zväzom.